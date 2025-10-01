Интервидение
Названа причина яркой вспышки в небе над Днепропетровском

Перебои с электричеством в Днепропетровске вызвала авария на шинном заводе

Обложка © Kandinsky / Life.ru

Крупная авария трансформатора на шинном заводе стала причиной масштабных перебоев с электроснабжением в Днепропетровске. По информации украинских СМИ, инцидент сопровождался яркой вспышкой, наблюдавшейся в ночном небе над городом, после чего последовали нарушения в работе энергосистемы.

В настоящее время энергетикам частично удалось восстановить подачу электроэнергии в городе. Специалисты продолжают работы по полной ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на промышленном объекте.

Ранее местные СМИ сообщали о внезапных перебоях в электроснабжении, охвативших как сам Днепропетровск, так и прилегающие районы области. Непосредственно перед отключением электричества в небе была зафиксирована мощная световая вспышка.

