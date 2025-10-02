Обезьяна в подгузнике покусала менеджера в ТРЦ Красноярска
В Красноярске обезьяна в подгузнике укусила менеджера магазина бытовой техники. Инцидент произошёл, когда сотрудник распаковывал товар.
Обезьяна напала на сотрудника магазина. Видео © Telegram / РЕН ТВ|Новости
Посетители принесли с собой ручную обезьяну в сумке. Животное выбралось из переноски и стало бегать по торговой точке. Внезапно обезьяна запрыгнула на голову менеджера, укусила его за ухо и оставила царапины.
После нападения обезьяна скрылась, а её владелец попытался догнать питомца.
Следует отметить, что в России объём нелегальной торговли экзотическими животными значительно превышает легальный рынок. Теневой оборот оценивают в сотни миллионов рублей. Основными причинами являются ограниченный круг покупателей и коллекционеров, а также нелегальная природа большинства сделок, особенно при перевозке животных через границу.
Обложка © Freepik / wirestock