2 октября, 01:26

Обезьяна в подгузнике покусала менеджера в ТРЦ Красноярска

В Красноярске обезьяна в подгузнике укусила менеджера магазина бытовой техники. Инцидент произошёл, когда сотрудник распаковывал товар.

Обезьяна напала на сотрудника магазина. Видео © Telegram / РЕН ТВ|Новости

Посетители принесли с собой ручную обезьяну в сумке. Животное выбралось из переноски и стало бегать по торговой точке. Внезапно обезьяна запрыгнула на голову менеджера, укусила его за ухо и оставила царапины.

После нападения обезьяна скрылась, а её владелец попытался догнать питомца.

Следует отметить, что в России объём нелегальной торговли экзотическими животными значительно превышает легальный рынок. Теневой оборот оценивают в сотни миллионов рублей. Основными причинами являются ограниченный круг покупателей и коллекционеров, а также нелегальная природа большинства сделок, особенно при перевозке животных через границу.

Запихивают в трубы и заклеивают клюв: Раскрыли ужасы теневого рынка экзотов
