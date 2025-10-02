Интервидение
1 октября, 21:19

Барселона проиграла ПСЖ в матче ЛЧ, пропустив решающий гол на 90-й минуте

Барселона проиграла ПСЖ. Обложка © Х / Paris Saint-Germain

В матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» потерпела поражение от французского ПСЖ со счётом 1:2. Каталонцы начали матч уверенно, открыв счёт на 19-й минуте после гола Феррана Торреса, однако парижанам удалось сравнять счёт ещё в первом тайме усилиями Санни Меюля.

Решающий гол на 90-й минуте забил португальский форвард Гонсалу Рамуш, принеся ПСЖ важную победу в гостях.

В следующем туре «Барселона» 21 октября примет дома греческий «Олимпиакос», а парижане в тот же день отправятся в гости к леверкузенскому «Байеру».

Локомотив и ЦСКА обеспечили себе выход в плей-офф пути РПЛ Кубка России
В другом матче ЛЧ «Карабах» одержал уверенную победу над датским «Копенгагеном». Встреча на стадионе в Баку завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. В следующем туре азербайджанский клуб 22 октября сыграет на выезде с испанским «Атлетиком» из Бильбао.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

