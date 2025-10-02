Интервидение
1 октября, 21:34

Суд изъял в доход государства имущество владельцев бренда Кириешки Штенгеловых

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Тверской районный суд Москвы постановил обратить в доход государства активы миллиардера Дениса Штенгелова, владельца группы компаний «КДВ». Решение касается акций самого Штенгелова, его семьи и супруги Марии Коржиловой.

Суд признал экстремистским объединением семью Штенгеловых, а также изъял имущество отца миллиардера Николая Штенгелова. На активы, включая акции и доли 58 компаний группы «КДВ», банк «Долинск» и футбольные клубы «Кузбасс» и «КДВ», наложен обеспечительный арест на сумму около 500 млрд рублей. Кроме того, семье установили временные ограничения на выезд за пределы страны, передаёт ТАСС.

Ранее Life.ru писал, что суд включил жену Штенгелова, Марию Коржилову, в процесс по изъятию активов. Она является акционером компании, и Генпрокуратура настаивала на её участии. Решение суда открыло путь к передаче собственности семьи в пользу государства.

