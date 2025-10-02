СГБ Грузии: Изъятые у украинцев 2,4 кг гексогена могли ввозить для отправки в Россию

Глава Службы безопасности Грузии Мамука Мдинарадзе заявил, что 2,4 кг гексогена, которые пытались ввезти двое украинцев, могли предназначаться для дальнейшей отправки в Россию. Эта версия основывается на показаниях водителя фуры, в которой перевозили взрывчатку.

По другой версии, гексоген могли использовать внутри Грузии, например, в связи с предстоящими муниципальными выборами. Мдинарадзе напомнил о взрывах в Тбилиси во время президентской кампании 2004 года и подрыве автомобиля соратника Михаила Саакашвили в 2016 году, подчеркнув, что такие совпадения маловероятны.

Ранее Life.ru писал, что двое украинцев пытались ввезти 2,4 кг мощной взрывчатки в Грузию. Машина с гексогеном пересекла границу из Турции, проехав через Болгарию и Румынию. Оперативно-следственные действия проводились совместно силами СГБ и МВД страны, а мощность изъятого вещества превышала тротил.