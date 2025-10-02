Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
2 октября, 01:40

На Камчатке за сутки зафиксировали 13 афтершоков, один из них ощущался жителями

Камчатка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GENNADY TEPLITSKIY

За минувшие сутки у берегов Камчатки зафиксировали 13 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,1. Как сообщили в региональном МЧС, один из толчков ощущался жителями региона.

Мониторинговая служба отмечает продолжение повышенной вулканической активности, сохраняющейся после мощного землетрясения 30 июля. Учёные фиксируют активность шести вулканов: Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. Над Ключевским наблюдается шлейф пепла высотой до трёх километров, протянувшийся на 65 километров к востоку от исполина.

Для авиации установлен жёлтый код опасности, указывающий на потенциальную угрозу для местных авиаперевозок.

Ранее у восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр сейсмособытия находился на расстоянии 98 километров от Петропавловска-Камчатского, очаг располагался на глубине 48,1 километра.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

