Колумбия разорвала торговое соглашение с Израилем и выслала его дипломатов

Колумбия жёстко ответила на задержание кораблей с гуманитарным грузом, следовавших в сектор Газа. Президент страны Густаво Петро заявил, что его государство немедленно денонсирует соглашение о свободной торговле с Израилем.

По словам политика, инцидент произошёл в нейтральных водах, и среди задержанных оказались два гражданина Колумбии.

«Израильская дипломатическая делегация в полном составе покидает Колумбию», – подчеркнул он.

Также действия Израиля осудило Правительство Венесуэлы, назвав произошедшее задержание участников флотилии «актом пиратства». В Каракасе отметили, что подобное вмешательство в отношении гражданской мирной миссии «ещё раз показывает преступную природу сионистского режима». Заявление разместил глава МИД страны Иван Хиль в Telergam-канале.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху столкнулся с массовым протестом на Генассамблее ООН. Его выступление встретили свистом и выкриками, а многие делегаты демонстративно покинули помещение. В итоге премьеру пришлось произносить речь фактически перед пустым залом.