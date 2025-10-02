Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

2 октября, 02:38

Рубио обвинил демократов в подрыве позиций Вашингтона на мировой арене

Рубио: Приостановка работы правительства угрожает национальной безопасности США

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что приостановка работы федерального Правительства США подрывает позиции Вашингтона на международной арене и создаёт угрозу национальной безопасности страны. В публикации в социальной сети Х он возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на демократов, чьи «партийные действия», по его словам, привели к остановке работы государственных институтов.

Кризис произошёл в связи с началом нового финансового года 1 октября, когда Конгресс не смог согласовать бюджет и принять временную резолюцию о продолжении федерального финансирования.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает период шатдауна как возможность для массовых сокращений персонала и отказа от программ, не соответствующих интересам республиканцев. Американский лидер также обвинил демократов в создании проблем при согласовании бюджета, подчеркнув, что именно их позиция стала причиной возникновения кризисной ситуации.

Артём Гапоненко
