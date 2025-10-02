Интервидение
Боец ВС РФ Чекист: На дронах ВСУ под Харьковом нашли польские камеры Gimbal

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ

На Харьковском направлении российские военные обнаружили комплексы камер польского производства на уничтоженных украинских беспилотниках. Об этом рассказал командир FPV-расчёта Ленинградского гвардейского полка с позывным Чекист.

«На тяжёлые дроны типа «Баба-яга» ставятся комплексы камер польского производства, мы их обнаружили на сбитых БПЛА под Купянском. Это Gimbal ORB-80.3», – сообщил военнослужащий РИА «Новости».

По информации производителя Iridex Robotics, Gimbal ORB-80.3 – это небольшая двухосевая камера с тепловизором, способная распознавать и отслеживать объекты. Компания специализируется на робототехнике и технологиях для строительства и агробизнеса, однако камеры применяются и на беспилотниках ВСУ.

Польские камеры, устанавливаемые на украинские БПЛА. Фото © Telegram / РИА Новости

Ранее Life.ru писал, что украинские дроны «Баба-яга» утратили технологическое преимущество в зоне СВО. Российские военные научились сбивать их стрелковым оружием, в то же время внедрив свои разработки: «Перун», «Кощей», «Форс» и «Гортензия». Новые БПЛА позволяют ВС РФ выполнять до 80% огневых задач и переломили ситуацию на линии соприкосновения.

