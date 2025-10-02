Россияне стали чаще страдать бессонницей при тревожных расстройствах

Россияне стали чаще сталкиваться с бессонницей на фоне тревожных расстройств. Люди проводят ночи, листая рилсы или занимаясь различными делами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT с ссылкой на специалистов в области психологии.

Психологи объясняют, что ночью люди с тревожными расстройствами испытывают меньше сенсорной нагрузки. Отсутствие звуковых и визуальных раздражителей создаёт ощущение свободы. В такие моменты кажется, что можно «делать что угодно, и никто не помешает».

Утром же появляется недосып и чувство вины. Люди начинают ненавидеть себя за усталость. Они обещают лечь пораньше, но вновь возвращаются к ночному образу жизни. В результате возникает раздражение к дневному свету, а покой появляется только после полуночи.

Наладить режим возможно, если заботиться о спокойствии в течение дня. Например, можно выделять пять минут на тишину в уединении или несколько раз в день отвлекаться на работе. Также стоит избегать залипания на рилсы за час до сна.

Специалисты отметили, что резкое пробуждение также небезопасно для здоровья. Неврологи предупреждают, что быстрый подъём приводит к скачку гормонов стресса. Как правильно вставать утром, читайте в материале Life.ru.