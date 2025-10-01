Аварийный подъём: Невролог объяснила, к чему приведёт резкое утреннее пробуждение

Осеннее утро для многих становится настоящим испытанием: будильник срабатывает, когда за окном ещё совсем темно, и единственное, что хочется сделать в такой ситуации, — выключить его и снова заснуть. Но дела ждут, поэтому приходится резко вставать с кровати, чтобы начать день. Такое пробуждение может быть опасно для здоровья, рассказала Life.ru невролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Резкий переход от сна к бодрствованию может стать стрессовым для организма, если мозг, который находился в фазе медленного сна, принудительно вырывается в «реальность». Это вызывает резкий скачок гормонов стресса кортизола и адреналина, что приводит к учащению сердцебиения, повышению артериального давления, появлению чувства тревоги. Регулярное повторение таких «аварийных» пробуждений может стать причиной раздражительности, проблем с концентрацией внимания», — поясняет врач.

Особенно опасным резкое пробуждение в медленной фазе сна может быть для людей, страдающих мигренью, артериальной гипертензией, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Внезапный скачок артериального давления может существенно ухудшить их самочувствие.

К счастью, сейчас есть способы сделать утреннее пробуждение менее мучительным и более физиологичным. Один из них — использование светового будильника, имитирующего восход солнца. Такие будильники начинают светиться за 20–30 минут до звонка, постепенно увеличивая яркость света. Он мягко воздействует на сетчатку глаза даже через закрытые веки и подает мозгу сигнал — «скоро день, пора вырабатывать кортизол медленно и правильно».

Ещё один способ — специальный браслет, который мониторит частоту сердечных сокращений, двигательную активность, определяет таким образом фазу сна и подаёт сигнал о пробуждении в оптимальную быструю фазу сна, т.е. когда уже произошла смена 5–6 циклов и длительность быстрого сна увеличилась до нескольких десятков минут. Мелодичный будильник, который будет проигрывать нежную, спокойную мелодию, а не резкие, громкие звуки, также поможет избежать стрессовой реакции.

Ещё можно применять «правило 5 минут»: не вскакивать с кровати сразу после звонка будильника, а дать себе время потянуться, сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, медленно сесть на кровати и посидеть так минуту, дав системе кровообращения адаптироваться к новому положению тела. И только потом неспешно встать.

По рекомендации врача, чтобы сон был более крепким, а пробуждение не вызывало стресс, полезно придерживаться правил: стараться ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время, даже в выходные, выделять на сон не менее шести и не более девяти часов, после пробуждения выпивать стакан воды комнатной температуры, чтобы активизировать обмен веществ, затем делать лёгкую зарядку или растяжку.

Некоторым помогает открывать шторы прямо перед сном — тогда первые лучи солнца смогут проникнуть в комнату и облегчить пробуждение. А другие используют эфирные масла с бодрящими ароматами. Например, зажигают ароматические свечи с розмарином и мятой.

