2 октября, 05:37

Пассажирский самолёт из Братска в Новосибирск экстренно сел сразу после взлёта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skycolors

1 октября 2025 года самолёт, следовавший по маршруту «Братск — Новосибирск», вынужден был совершить посадку в аэропорту отправления из‑за технической неисправности. На борту находились 77 пассажиров и 4 члена экипажа. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Пострадавших нет — все пассажиры покинули воздушное судно без происшествий и были обеспечены необходимой поддержкой. По факту инцидента Братская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения федеральных требований в области безопасности полётов. Параллельно Братским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ Следственного комитета России открыта доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Следствие и надзорные органы устанавливают причины технической неисправности и оценивают действия экипажа и обслуживающего персонала. Ведомства пообещали по итогам проверок сообщить результаты и возможные дальнейшие меры.

Ранее в Техасе два человека погибли в авиакатастрофе при крушении легкомоторного самолёта Cessna 340 1972 года выпуска. По предварительным данным, всему виной техническая неисправность. Пилот не смог экстренно приземлиться.

