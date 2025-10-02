В Нью-Йорке два самолёта столкнулись на взлётной полосе аэропорта

В аэропорту «Ла-Гуардия» в Нью-Йорке произошло столкновение двух самолётов авиакомпании Delta во время руления. Инцидент случился вечером в среду, сообщает телеканал ABC со ссылкой на данные диспетчеров.

По предварительной информации, воздушные суда двигались на низкой скорости, когда правое крыло одного из них задело носовую часть другого. В результате происшествия пострадал один человек. Пилоты оперативно сообщили о столкновении и вызвали службы экстренного реагирования. В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств инцидента, уточняется степень повреждения самолётов и состояние пострадавшего.