В Нью-Йорке два самолёта столкнулись на взлётной полосе аэропорта
Обложка © ChatGPT / Life.ru
В аэропорту «Ла-Гуардия» в Нью-Йорке произошло столкновение двух самолётов авиакомпании Delta во время руления. Инцидент случился вечером в среду, сообщает телеканал ABC со ссылкой на данные диспетчеров.
Видео © X / CBSNews
По предварительной информации, воздушные суда двигались на низкой скорости, когда правое крыло одного из них задело носовую часть другого. В результате происшествия пострадал один человек. Пилоты оперативно сообщили о столкновении и вызвали службы экстренного реагирования. В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств инцидента, уточняется степень повреждения самолётов и состояние пострадавшего.
А 12 июня в Индии потерпел крушение самолёт Air India Boeing 787-8 Dreamliner, летевший рейсом AI171 из Ахмедабада в Лондон. Число жертв достигло 310. Вшива Кумар Рамеш оказался единственным выживши. Он сидел на месте 11А. В AAIB заявили, что причиной катастрофы мог быть саботаж. По словам министра гражданской авиации Индии, ранее при подобных авиапроисшествиях никогда не происходила внезапная остановка обоих двигателей.
