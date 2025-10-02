Новосибирского чиновника убили во время охоты на косуль, заведено уголовное дело

В Новосибирске возбуждено уголовное дело после смерти главы администрации Ленинского района Александра Гриба. Он скончался на охоте на диких животных. Информацию уже подтвердили на официальном сайте города и в региональном следственном комитете.

Главу администрации Ленинского района Александра Гриба застрелили на охоте. Фото © Telegram / Прокуратура Новосибирской области

«Александр Гриб посвятил много лет своей жизни служению городу и его жителям. Его работа на посту главы администрации Ленинского района была отмечена ответственным подходом и стремлением к развитию района», — говорится в сообщении администрации Новосибирска.

Трагедия произошла 1 октября, Гриб уехал на охоту в Доволенский район вместе со своими знакомыми. Вечером при преследовании косуль один из товарищей Гриба выстрелил из карабина в животных, не убедившись, что на линии огня нет других охотников. В итоге глава Ленинского района получил травмы и скончался на месте происшествия.

«Ордынским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — заявили представители СК.

Соболезнования семье Гриба также выразил бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он заявил, что потерял соратника и товарища, который был редкостным трудягой.

«Я назначал Сашу сначала зам. главы, а затем главой Ленинского района. Он был трудяга редкостный, и этим органично подходил к району с богатыми заводскими традициями. Город потерял деятельного руководителя. Для семьи, жены и дочери — это великое горе», — написал Локоть.

Ход и результаты расследования уголовного дела также взяла на контроль прокуратура Новосибирской области.

