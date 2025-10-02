Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 07:12

«Знают наши возможности»: В Минздраве рассказали, медики из каких стран учатся в России

Онколог Каприн: В Россию приезжают учиться медики из Европы и Азии

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Россия стала центром медицинского туризма для онкологических пациентов из стран СНГ и Ближнего Востока, заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный онколог Министерства здравоохранения Андрей Каприн. По его словам, основными странами, откуда приезжают на лечение в РФ, являются Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Иран и Ирак.

Кроме того, отечественных врачей посещают пациенты из Европы. Параллельно с ними в Россию стали приезжать иностранные медики для обучения. Как отметил эксперт, среди них есть специалисты из Венгрии и Монголии.

«Врачи, которые учатся у нас, как правило, потом отправляют многих пациентов, зная наши возможности», — подчеркнул собеседник RTVI.

Российские врачи предупредили о рисках целевого обучения студентов-бюджетников
Российские врачи предупредили о рисках целевого обучения студентов-бюджетников

Напомним, все бюджетные места в российских вузах на медицинских и фармацевтических специальностях планируется перевести в категорию целевых. По данным Минздрава, для нарушителей условий соглашения предусмотрены серьёзные финансовые санкции. В Госдуме уже объяснили идею сделать целевыми бюджетные места в медвузах.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Минздрав РФ
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar