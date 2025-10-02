«Знают наши возможности»: В Минздраве рассказали, медики из каких стран учатся в России
Обложка © freepik
Россия стала центром медицинского туризма для онкологических пациентов из стран СНГ и Ближнего Востока, заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный онколог Министерства здравоохранения Андрей Каприн. По его словам, основными странами, откуда приезжают на лечение в РФ, являются Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Иран и Ирак.
Кроме того, отечественных врачей посещают пациенты из Европы. Параллельно с ними в Россию стали приезжать иностранные медики для обучения. Как отметил эксперт, среди них есть специалисты из Венгрии и Монголии.
«Врачи, которые учатся у нас, как правило, потом отправляют многих пациентов, зная наши возможности», — подчеркнул собеседник RTVI.
Напомним, все бюджетные места в российских вузах на медицинских и фармацевтических специальностях планируется перевести в категорию целевых. По данным Минздрава, для нарушителей условий соглашения предусмотрены серьёзные финансовые санкции. В Госдуме уже объяснили идею сделать целевыми бюджетные места в медвузах.
