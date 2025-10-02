Валдайский форум
2 октября, 07:24

«Мир мёртвых»: Экстрасенс предупредила о смертельной опасности популярного обряда

Экстрасенс Миронова: Вызов духов умерших может приблизить собственную смерть

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Попытки вызова духов умерших могут приблизить собственную смерть, предупредила экстрасенс Дарья Миронова. По её словам, неправильное проведение обрядов способно привести к необратимым последствиям, поэтому экспериментировать с потусторонними силами категорически не рекомендуется.

Собеседница «Вечерней Москвы» подчеркнула, что настоящим даром проведения спиритических сеансов обладают лишь единицы из десятков тысяч людей. А в современном обществе практически не осталось специалистов, способных безопасно практиковать подобные ритуалы, что делает попытки общения с душами умерших особенно опасными экспериментами.

«Если кто-то влезет в мир мёртвых, то в ответ он заберёт живого человека в качестве обменной валюты», — заявила мистик.

8 обожаемых всеми экстрасенсов из «Битвы», которые оказались шарлатанами и получили срок
Ранее священник объяснил, почему призыв духов — это опасный грех. Кроме того, маг объяснил, почему люди, которые призывали Пиковую даму и Кровавую Мэри, чудом остались живы после таких ритуалов.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

