2 октября, 08:04

«‎Тело растворилось»: От воина-тракториста из ВСУ на русской земле остались лишь документы

Российские солдаты нашли документы ВСУшника, который растворился в русской земле

Обложка © president.gov.ua

Российские военные показали документы украинского солдата, ликвидированного в российском приграничье. Где именно уничтожен боевик, не уточняется. Судя по всему, это водительское удостоверение бойца ВСУ, зовут его Владимир Рудый, ему 39 лет, родом он из Львовской области и ранее работал трактористом. Фото публикует в соцсетях проект «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

Документы бойца ВСУ. Фото © Северный ветер

«Рудый Владимир Богданович 10.04.1986 г.р. не захотел становиться героем воспитательной беседы и предпочёл минутную славу на нашем канале в рубрике «бесславная смерть». Тело, по всей видимости, полностью растворилось в русской земле», — сообщают авторы проекта.

Российский герой в прямом эфире ввязался в смертельную схватку на ножах с ВСУшником

Ранее командир штурмового взвода ВС РФ с позывным Серп рассказал, что украинские военнослужащие, дислоцировавшиеся в освобождённом Кировске, находятся в подавленном состоянии. Многие из них переодеваются в гражданскую одежду, чтобы затеряться среди мирных жителей.

