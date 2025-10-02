В Раде пригрозили россиянам невероятным «Днём возмездия», но слегка всё преувеличили

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своих социальных сетях пригрозил россиянам «жёстким возмездием». Но оказалось, что нардеп пытается запугать Москву слегка преувеличив «достижения» Украины. А дело в том, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала идею создания Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Киева.

«ПАСЕ поддержала создание Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины. (...) Очень важное решение, которое приближает день возмездия россиянам», — заявил нардеп.

Ранее Гончаренко* также обращался к властям Испании и Италии с просьбой конфисковать виллы российского телеведущего Владимира Соловьева и украинского блогера Анатолия Шария. Он также предложил переоборудовать эту недвижимость в «дома правды», где могли бы проживать «честные журналисты со всего мира».

