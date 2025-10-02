Адвокат в преддверии Дня учителя раскрыла, какие подарки могут стоить педагогу карьеры

Российское законодательство давно регламентирует ценовой предел для подарков учителям, который не должен быть выше 3000 рублей. Об этом в преддверии празднования Дня учителя 5 октября напомнила адвокат Лилия Каттакулова из Башкирской Республиканской Коллегии Адвокатов (БРКА).

«Такое ограничение действует с 2008 года и связано с понятием «обычный подарок», закреплённым в Гражданском кодексе. Оно распространяется на работников различных государственных и муниципальных сфер, в том числе на сотрудников образовательных учреждений. Учителя, преподаватели, воспитатели не могут принимать подарки дороже указанной суммы, независимо от того, идёт речь о скромном знаке внимания от родителей одного ребёнка или о коллективном презенте от целого класса», — подчеркнула специалист в беседе с «Газетой.ru».

По её словам, в рамках данной нормы вполне уместны такие знаки внимания, как цветы, набор кондитерских изделий, книга или сувенирная продукция, не вызывающие подозрений. В то же время, дорогостоящие электронные устройства, ювелирные изделия или денежные средства в качестве подарка могут послужить основанием для проведения проверки. Если преподаватель сомневается в адекватности стоимости презента, закон предоставляет ему возможность отказаться от него, чтобы избежать возможных рисков для своей должности.

Пренебрежение данными правилами в первую очередь несёт риски для самого педагога, отметила юрист. В отношении учителя могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с трудовым законодательством, вплоть до прекращения трудового договора. Однако и лицо, вручившее подарок, также может понести ответственность.

Если подарок будет интерпретирован как способ оплаты за какие-либо действия, ситуация может квалифицироваться как уголовное преступление. В данном случае речь идёт о признаках взяточничества, и ответственность возлагается как на учителя, так и на того, кто сделал излишне дорогой подарок, подытожила эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России предложили бесплатно выдавать квартиры педагогам с 25-летним стажем. По словам замсекретаря Общественной палаты Владислава Гриба, это поможет решить жилищный вопрос учителей и повысит престиж профессии. Он также считает важным ввести ежегодные выплаты в честь Дня учителя и расширить систему поощрений и званий.