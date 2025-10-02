Валдайский форум
2 октября, 08:37

В России стало на 19% больше желающих сменить мобильного оператора

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

За восемь месяцев 2025 года число обращений на перенос номера выросло на 19% в годовом выражении — свыше 13 млн заявок. Операторов стали менять на 5% чаще — до 9,5 млн отказов. При этом завершены были 66% переносов (3,3 млн). Так, успешные переносы пока составляют менее 25% от всех обращений. Об этом сообщили «Коммерсанту» в НИЦ Телеком.

В сентябре всплеск оказался ещё заметнее: заявок стало на 26% больше (1,1 млн), операторские отказы сократились на 14%, а количество удачных переносов выросло на 54%. Доля успешных операций в месяце — 28,9% (+5,3 п.п.).

По регионам рекорд по переносу держат Москва и МО (более 530 тыс.), затем Санкт‑Петербург и Ленобласть (более 187 тыс.) и Краснодарский край (свыше 147 тыс.).

В России обрушились продажи смартфонов

Ранее в Госдуме призвали мобильных операторов снизить цены на тарифы или сделать прерасчёт стоимости услуг в связи с регулярными отключениями интернета. По словам депутатов, граждане не должны платить за гигабайты, которые они не получают.

