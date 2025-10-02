«Стопроцентное подтверждение»: Раскрыты причины удара ВС РФ по колл-центру на Украине

Уничтожение украинских колл-центров, работающих под руководством спецслужб, должно стать приоритетной задачей в связи с их вовлечённостью в разведывательную и диверсионную деятельность, полагают эксперты. Однако ранее удары по таким объектам не наносились из-за необходимости тщательной проверки реального функционала, рассказал военный аналитик Юрий Кнутов.

По его словам, перед ударом по колл-центру мошенников в Днепропетровске требовалось убедиться в отсутствии гражданской инфраструктуры связи, поскольку некоторые узлы могли обеспечивать международные и внутренние коммуникации Украины. Только после подтверждения разведывательных данных о деятельности аферистов было получено разрешение на их уничтожение.

«Поэтому, пока не мы не убедились в том, что это действительно колл-центр, по нему удары не наносились. Когда же было получено стопроцентное подтверждение, что это мошенническая структура, по ней был нанесён удар», — цитирует эксперта сайт MK.ru.

Напомним, ранее российские беспилотники разнесли колл-центр украинских мошенников в Днепропетровске. Удар был нанесён по бизнес-центру, в котором располагались аферисты, обзванивающие российских граждан.