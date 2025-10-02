Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 10:03

«Стопроцентное подтверждение»: Раскрыты причины удара ВС РФ по колл-центру на Украине

Эксперт Кнутов: ВС РФ уничтожили колл-центр на Украине после тщательной проверки

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Уничтожение украинских колл-центров, работающих под руководством спецслужб, должно стать приоритетной задачей в связи с их вовлечённостью в разведывательную и диверсионную деятельность, полагают эксперты. Однако ранее удары по таким объектам не наносились из-за необходимости тщательной проверки реального функционала, рассказал военный аналитик Юрий Кнутов.

По его словам, перед ударом по колл-центру мошенников в Днепропетровске требовалось убедиться в отсутствии гражданской инфраструктуры связи, поскольку некоторые узлы могли обеспечивать международные и внутренние коммуникации Украины. Только после подтверждения разведывательных данных о деятельности аферистов было получено разрешение на их уничтожение.

«Поэтому, пока не мы не убедились в том, что это действительно колл-центр, по нему удары не наносились. Когда же было получено стопроцентное подтверждение, что это мошенническая структура, по ней был нанесён удар», — цитирует эксперта сайт MK.ru.

«Это редкость»: Российские дроноводы засекли танк Abrams под Херсоном
«Это редкость»: Российские дроноводы засекли танк Abrams под Херсоном

Напомним, ранее российские беспилотники разнесли колл-центр украинских мошенников в Днепропетровске. Удар был нанесён по бизнес-центру, в котором располагались аферисты, обзванивающие российских граждан.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar