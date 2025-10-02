Валдайский форум
Регион
2 октября, 09:39

Мать и трое детей погибли при пожаре в Ленинградской области

Обложка © МЧС России

В городе Любань Ленинградской области произошла страшная трагедия — при тушении пожара в частном доме обнаружены тела женщины и трёх детей. Об этом сообщили в официальных источниках экстренных служб.

Огнеборцы МЧС России обнаружили тела матери и детей при ликвидации возгорания, которое охватило 80 квадратных метров одноэтажного жилого дома. Для тушения пожара привлекались 16 специалистов и 5 единиц техники.

На месте работают психологи МЧС, оказывающие помощь родственникам и очевидцам происшествия. Причину возгорания предстоит установить дознавателям министерства в ходе следственных мероприятий.

Ранее при пожаре в Калужской области погибли четыре человека, включая трёх несовершеннолетних. По данному факту Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

    avatar