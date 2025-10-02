Юная биатлонистка выстрелила в глаз сверстнице во время тренировки на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском девочка получила серьёзную травму глаза во время тренировки по биатлону, когда её сверстница случайно выстрелила из оружия. Об этом пишет прокуратура Камчатского края.

Девочка травмировалась на тренировке по биатлону. Фото © Telegram / Прокуратура Камчатского края

По данным следствия, вечером 1 октября 2025 года на биатлонном комплексе имени В. Фатьянова в Петропавловске-Камчатском произошёл инцидент во время тренировочного занятия по стрельбе с участием группы детей. По неосторожности 11-летняя участница произвела выстрел из пневматического оружия, вследствие чего ее ровесница получила травму правого глаза. По данному факту начата проверка. Следствие оценит работу лиц, ответственных за безопасность в спортивном комплексе.

В региональном Минздраве рассказали о состоянии пострадавшей. Ребёнок госпитализирован в офтальмологическое отделение Камчатской краевой больницы им. Лукашевского. Для дальнейшего лечения будет проведена телемедицинская консультация с федеральным медцентром.

