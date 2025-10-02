В Петербурге задержали подозреваемых в осквернении Вечного огня на Марсовом поле

Двое мужчин были задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в осквернении Вечного огня на Марсовом поле. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Полицейские Санкт-Петербурга задержали двоих мужчин, подозреваемых в осквернении мемориала на Марсовом поле», — говорится в сообщении.

Напомним, около полудня 30 сентября в полицию поступило сообщение о потушенном Вечном огне на мемориале. Проверка записей с камер видеонаблюдения показала, что ночью двое неизвестных залили огонь водой из бутылки.