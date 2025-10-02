В российском онкодиспансере «‎полетели головы» после удаления здоровой почки у пациентки

В Бурятии главный врач местного онкодиспансера уволилась после того, как в её больнице пациентке по ошибке удалили здоровую почку. Лишился должности ещё один сотрудник, рассказала заместитель председателя правительства региона, министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

«Медработникам, допустившим ошибку, вынесено дисциплинарное взыскание, окончательное решение примет суд. На данный момент рентген-лаборант уволен. Главный врач онкодиспансера посчитала моральным долгом уйти в отставку, и она уволена», — написала она в телеграм-канале.

По словам Лудуповой, в онкодиспансере уже проведены проверки, аудиты и обучение. Руководство принимает меры по недопущению подобных ситуаций в будущем. Министр принесла извинения пострадавшей пациентке. Она заверила, что находится с ней на связи и женщине обязательно помогут с дальнейшим лечением.

Напомним, в сентябре в Бурятии было начато уголовное расследование по делу о нанесении тяжкого вреда здоровью после того, как в республиканском онкологическом диспансере врачи случайно удалили здоровую почку у женщины. Врачи перепутали анализы двух пациенток и вырезали здоровую почку, посчитав, что она поражена раковыми клетками.