Сибирячка примчалась ночью в бар и заступилась за 30-летнего сыночку-ловеласа

В Новосибирске 60-летняя женщина прибежала на разборки в местный бар, где якобы обидели её 30-летнего сына, который был выдворен из заведения за домогательства к девушке. О забавной истории рассказывает в соцсети агентство безопасности «Гвардия», обеспечивающее охрану ночного заведения.

Мать и сын, которого выгнали из бара. Фото © VK / АБ Гвардия

Всё произошло в ночь на 1 октября. Великовозрастный мужчина отдыхал в баре с приятелем. Изрядно выпив, он начал приставать к одной из посетительниц. Девушка пожаловалась работникам заведения, а те вызвали сотрудников «Гвардии». Прибывший наряд попросил нарушителя покинуть бар. Мужчина начал ругаться, размахивать кулаками, после чего был выпровожен под руки на улицу. На этом его ночные похождения не закончились.

«Придя домой, он рассказал маме, как охранники были с ним грубы и недоброжелательны, и вместе они пришли в бар для сатисфакции. Бойцам ГБР пришлось рассказать женщине о недостойном поведении её отпрыска и почему его выгнали», — пояснили в «Гвардии».

Охранники рассказали, что женщина начала кричать и обвинять всех в неуважении к её сыночке. Она отказывалась верить, что он вёл себя плохо. Разбушевавшаяся мать позвонила в полицию и попросила их приехать, чтобы «наказать грубиянов» из бара. Но как только прибыли правоохранители, её сын тут же стушевался, начал трезветь и заявил, что у него нет претензий к охранникам. Парочке пришлось ретироваться, мужчина молча поплёлся вслед за матерью.

