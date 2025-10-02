Валдайский форум
2 октября, 10:31

Uniqlo регистрирует в России десять новых товарных знаков

Бренд Uniqlo регистрирует сразу десять новых товарных знаков в России, несмотря на уход с российского рынка. Заявки в Роспатент компания подала уже в конце сентября. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Регистрации подлежат названия линеек одежды и обуви, включая Ezy, Steteco, UT Uniqlo и Heattech (термобельё), а также слоган на русском языке «Безграничные возможности одежды» и название приложения StyleHint, предназначенного для поиска и создания модных образов. Кроме того, Uniqlo регистрирует Re.Uniqlo. Это инициатива по переработке и вторичному использованию старой одежды бренда.

Ранее Life.ru сообщал, что компания Zara также намерена зарегистрировать товарные знаки в России. В частности, организация регистрирует новый логотип, выполненный на синем фоне. Стоит отметить, что в 2022 году бренд полностью прекратил свою деятельность на российском рынке.

