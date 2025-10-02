Психолог назвала Life.ru пять шагов помощи ребёнку, которого невзлюбил учитель в школе

Для ребёнка школа не только знания, но и место, где формируется вера в себя. Когда же педагог смотрит на него сквозь призму неприязни, этот маленький мир трещит по швам. Успеваемость падает, ребёнок замыкается и начинает бояться ошибок. В беседе с Life.ru психолог Ирина Коржаева назвала пять способов помочь своему школьнику, если его невзлюбил преподаватель.

«Зачастую бывает так, что у учителя возникает личная неприязнь к ребёнку, проявляется предвзятое отношение. Часто все эмоции преподаватель выплёскивает именно на такого ученика. В таких ситуациях любой родитель задумается: что же можно сделать, чтобы помочь своему школьнику?» — рассказала Коржаева.

Есть пять простых правил и пошаговая инструкция.

Первое — оценить обстановку, чтобы понять причины конфликта, ведь не всегда всё очевидно. Иногда истина скрыта в недоразумениях, стрессах или личных проблемах учителя, считает специалист.

Второе — поговорить с учителем, чтобы уточнить ситуацию, узнать его точку зрения и вместе поискать пути для улучшения ситуации.

Третье — обратить внимание на профессионализм учителя: если есть признаки непрофессионального поведения, дополнительные сигналы нелюбви или агрессии со стороны педагога, нужно задаться вопросом о его компетентности. Ведь только несведущий или некачественный учитель может позволять себе проявлять негатив или нелюбовь к ученикам. В этом случае стоит напомнить себе о главных ценностях — здоровье и счастье ребёнка важнее репутации сомнительного учителя или внешних факторов.

Четвёртое — поговорить с ребёнком: важно узнать, что хочет он сам. Иногда дети готовы справляться с конфликтами и хотят остаться в классе. Такой диалог способствует развитию его коммуникационных навыков и уверенности в себе.

Пятое — если учитель не идёт навстречу, а ребёнок не хочет оставаться в данной ситуации — разумным будет перевести чадо в другой класс, к другому учителю или даже сменить школу, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для своего ученика, предлагает собеседница.

«Не стоит оставлять конфликт без внимания — необходимо взвешенно и спокойно искать пути его решения. Защита интересов ребёнка и его психологического благополучия должна быть в приоритете», — добавила психолог.

Важно помнить, что качественное образование и доброжелательная атмосфера в школе важнее поддержания формальной «репутации» учебного учреждения или педагогического состава, подчеркнула Коржаева.

