Сын Чаушеску судится с румынским государством из-за отказа в лечении

76-летний Валентин Чаушеску, сын первого президента Румынии Николае Чаушеску, подал в суд на государство. Причиной стал отказ властей покрыть стоимость жизненно необходимого лекарства, цена одной инъекции которого превышает 1700 долларов, сообщает портал Ziare.

По данным СМИ, диагноз потомку политика был поставлен ещё 15 лет назад, но именно в 2025 году болезнь обострилась. В поисках помощи Валентин Чаушеску обратился к Минздраву, Национальной кассе медицинского страхования и Агентству по лекарственным средствам, однако чиновники заявили, что препарат не входит в список возмещаемых системой медстрахования. В итоге сын бывшего диктатора пошёл в суд.

Судебное разбирательство уже назначено: до его завершения Валентину Чаушеску предписано бесплатно получать необходимое лечение.

Николае Чаушеску, отец Валентина, правил Румынией более двух десятилетий — с 1965 по 1989 год. Его режим считался одним из самых жестких в Восточной Европе. В декабре 1989-го, на фоне массовых протестов и падения социалистического блока, Чаушеску и его жена Елена были арестованы и в течение нескольких дней по приговору военного трибунала расстреляны.

Валентин Чаушеску, в отличие от родителей, не занимался политикой: по образованию он физик-ядерщик, работал в Бухарестском университете. После революции 1989 года он не подвергся уголовному преследованию, в отличие от брата Нико и сестры Зои. Все последние годы он жил тихо, занимаясь научной деятельностью.