Хинштейн: При возведении мемориала Курская битва было похищено ₽24 млн рублей

В Курской области прокуратура подала иск против подрядчика, выполнявшего работы по возведению мемориала «Курская битва». По мнению следствия, фирма похитила более 24 миллионов рублей, сейчас в иске заявлено требование взыскать с ответчика всю выплаченную сумму контрактов — 1,2 миллиарда рублей. Губернатор региона Александр Хинштейн заверил, что местные власти полностью поддерживают позицию прокуратуры.

Строительством мемориала в посёлке Поныри занималась столичная компания ООО «Управление капитального строительства»(УКС), его открытие состоялось к 80-летию Победы. Все работы, по словам Хинштейна, велись с отставанием от графика, а цены завышались. В отношении руководителя компании также уже возбуждено дело о неуплате налогов.

«Прокуратура настаивает, что при строительстве мемориального комплекса подрядчиком похищено не менее ₽24 млн. Идут проверки: этот и другие материалы направлены в полицию для возбуждения уголовного дела. Прокуратура требует взыскать в пользу бюджета всю выплаченную сумму контрактов — ₽1,2 млрд», — уточнил Хинштейн.

