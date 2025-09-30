В Северной Осетии арестовали семь сотрудников Росгвардии

В Северной Осетии сразу семь сотрудников Росгвардии, включая начальника регионального управления и его заместителей, отправлены под арест до 28 ноября. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов республики.

По данным следствия, силовики подозреваются в получении взяток и пособничестве в их передаче. Всем фигурантам дела уже избраны меры пресечения, сообщает ТАСС.