30 сентября, 20:13

В Северной Осетии арестовали семь сотрудников Росгвардии

Обложка © Life.ru

В Северной Осетии сразу семь сотрудников Росгвардии, включая начальника регионального управления и его заместителей, отправлены под арест до 28 ноября. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов республики.

По данным следствия, силовики подозреваются в получении взяток и пособничестве в их передаче. Всем фигурантам дела уже избраны меры пресечения, сообщает ТАСС.

Ранее Life.ru писал, что под арест попал и глава управления Росгвардии по Северной Осетии Валерий Голота. Суд отправил его в СИЗО до конца ноября. Его личность напрямую связана с громким коррупционным расследованием.

