«Найдём оружие»: Генштаб ВСУ угрожает Москве симметричным «блэкаутом»

Украинская сторона готова симметрично ответить на возможные атаки Российской армии на энергосистему, организовав полное отключение электроэнергии в Москве. Такое заявление сделал командующий Объединёнными силами ВСУ Андрей Гнатов в интервью изданию «Страна.ua».

По словам военачальника, любые враждебные действия со стороны России, нацеленные на причинение ущерба украинской инфраструктуре, будут встречать адекватные меры противодействия. Гнатов считает, что украинские военные обладают необходимыми ресурсами для проведения подобных операций.

«Мы найдём и возможности, найдем и оружие, и проведём эти операции, они обязательно поймут, что таким образом они не достигнут преимущества», — заявил командующий.

При этом он признал наличие определённых проблем, касающихся объёма ракетных боеприпасов, требуемого для завоевания превосходства над российскими вооружёнными силами.

Ранее энергетическая компания Украины YASNO призвала население и представителей бизнеса заблаговременно предусмотреть меры на случай возможных перебоев с электроснабжением в осенний период. Эту позицию ранее поддержала депутат Марияна Безуглая, предупредившая о необходимости подготовки к сложной зиме и проблемам с энергоснабжением.