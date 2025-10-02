«Ушёл и пропал»: В уральской глубинке уже год не могут найти тяжелобольного мужчину

Поиски пропавшего без вести 33-летнего Алексея Канищева в Свердловской области продолжаются более года. В этом в беседе с URA.ru рассказал знакомый мужчины. По его словам, 2 августа 2024 года житель посёлка Полдневого Богдановичского района ушёл из дома без документов и не вернулся.

«Куда ушёл? Зачем ушёл? Версий нет. Ушёл и пропал. Волонтёры прочёсывали лес, но поиски не дали результата», — отметил собеседник издания.

Он подчеркнул, что новой надеждой для родных стала находка его мобильного телефона возле лесопилки в Талицком районе. Как отметил собеседник агентства, у пропавшего имеется хроническое заболевание, и он состоял на учёте у врачей, что добавляет тревоги за его судьбу.

