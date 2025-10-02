Валдайский форум
ТЮБОКЕК и ЛЕСОВЬЮК: «Жужжалка» снова вышла на связь

Радиотанция Судного дня передала два сообщения 2 октября

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Легендарная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как Радиотанция Судного дня, 2 октября снова вышла на связь и передала два сообщения.

В 13:15 мск в эфире появилось слово ТЮБОКЕК, а в 14:30 — ЛЕСОВЬЮК.

Предыдущие сообщения в эфир «Жужжалка» передавала 1 октября, в разгар неформального саммита Евросоюза в Копенгагене. Сразу после полудня по московскому времени голос продиктовал по буквам закодированное слово «Эсерожбан».

Радиостанция УВБ-76 ведёт вещание с 1970-х годов, однако никто точно не знает о её прдназначении. Её деятельность традиционно связывают с вооружёнными силами, а «фанаты жужжалки», следящие за эфирами, часто соотносят передаваемые шифровки с текущими событиями в мире.

