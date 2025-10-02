Захарова: РФ не получала уведомления от Чехии о запрете для дипломатов

Прага не направляла в Москву официальное уведомление о введении запрета на въезд для владельцев российских служебных и дипломатических паспортов. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы видели это сообщение, мы его зафиксировали, но до настоящего момента никаких официальных уведомлений, вы не поверите, от чешской стороны не поступало. Деталями этой недружеской акции они не поделились, соответственно, мы не располагаем», — сказала дипломат.

Ранее Life.ru сообщал, что с 30 сентября в России завершили работу визовые центры Чехии. Для оформления шенгенской визы гражданам России теперь нужно подавать документы непосредственно в консульский отдел посольства страны в Москве. Все рассмотренные заявления будут возвращены заявителям тем способом, который они укажут, в обычном порядке.