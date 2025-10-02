Боль, кровь и жар: Life.ru узнал, какие ошибки делают осенний цистит особо опасным

Осенью врачи фиксируют рост обращений с циститом — воспалением мочевого пузыря, которое часто возвращается даже после лечения. Врач-уролог Виктор Финогенов из Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» раскрыл в беседе с Life.ru, почему болезнь обостряется именно в этот сезон и как избежать осложнений.

По его словам, болезнь может протекать как в острой, так и в хронической форме, а возвращение симптомов спустя время указывает на рецидивирующий цистит. Основные причины повторных воспалений — недолеченные острые формы и преждевременное прекращение терапии. Пациенты часто бросают курс антибиотиков после исчезновения боли, не завершив лечение, что позволяет бактериям выжить и вызвать новое обострение. Свою роль играют и особенности организма. У женщин короткая уретра делает путь инфекции к мочевому пузырю значительно короче, а нарушение микрофлоры или ослабление иммунитета создают благоприятные условия для размножения бактерий. Осенью, когда организм чаще сталкивается с переохлаждением, стрессами и простудами, риск воспаления возрастает.

Врач предупреждает: цистит редко возникает «на пустом месте». Часто воспаление мочевого пузыря связано с другими заболеваниями или факторами, которые создают благоприятные условия для развития инфекции. Сопутствующие заболевания при этом недуге это:

Нарушения оттока мочи: Камни в почках или мочевом пузыре, сужение уретры, опухоли могут приводить к застою мочи, создавая благоприятную среду для размножения бактерий.

Хронические воспалительные заболевания: Воспалительные процессы в соседних органах (например, гинекологические заболевания у женщин, простатит у мужчин).

Эндокринные нарушения: Сахарный диабет, например, часто сопровождается снижением местного иммунитета и нарушением микроциркуляции.

Неправильная гигиена: Недостаточная или, наоборот, чрезмерная гигиена с использованием агрессивных средств для интимной гигиены, могут нарушать естественную микрофлору и повышать риск инфекции.

Изменения гормонального фона: У женщин менопауза приводит к снижению уровня эстрогенов, что может вызывать сухость и истончение слизистой оболочки влагалища и уретры, делая их более уязвимыми.

Главные факторы риска осеннего цистита — переохлаждение, снижение иммунитета и стресс. Холодная погода, мокрая одежда, сидение на холодных поверхностях, недосып и авитаминоз ослабляют защитные силы организма, делая его уязвимым для бактерий. Опасность повышается и при несоблюдении питьевого режима: если пить мало воды, бактерии не вымываются из мочевыводящих путей, что создаёт благоприятную среду для инфекции. Отдельно собеседник Life.ru напоминает о вреде привычки «терпеть». Передержка мочевого пузыря создаёт застой, что способствует воспалению и повышает риск инфекции.

Чтобы надолго избавиться от цистита, нужно пройти полный курс лечения – пропить антибиотики и противовоспалительные препараты. Также следует укрепить иммунитет через питание, спорт и сон, соблюдать гигиену (pH-нейтральные средства, подмывание спереди назад), пить больше воды и морсов, избегать острой пищи, алкоголя и переохлаждения, носить натуральное бельё, вовремя опорожнять мочевой пузырь и лечить сопутствующие болезни.

Финогенов предупредил, что народные методы не заменяют основное лечение. Они могут использоваться только как вспомогательное средство при легких формах заболевания или для профилактики, и только после консультации с врачом.

«При остром, выраженном цистите, сопровождающемся высокой температурой, сильной болью, кровью в моче, народные средства бесполезны и могут быть опасны, так как затягивают обращение за квалифицированной помощью» — заключил врач.

