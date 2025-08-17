Встреча Путина и Трампа
17 августа, 10:38

Врач рассказал, почему летом цистит возникает чаще, чем зимой

Врач Мкртчян: Кондиционеры и холодные напитки провоцируют цистит летом

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Летом риск цистита возрастает на треть, вопреки сезонным стереотипам. Об этом «Газете.ru» сообщил врач-уролог клиники академика Ройтберга Карен Мкртчян.

«Парадоксально, но даже в жаркую погоду переохлаждение вполне реально. Работающие кондиционеры, холодные напитки, купание в прохладной воде и резкий температурный перепад между улицей и помещением — всё это может ослабить иммунитет и спровоцировать воспалительный процесс», — пояснил специалист.

По данным эксперта, в летний период количество обращений с симптомами цистита увеличивается на 30-40%. Основными причинами Мкртчян назвал три фактора: переохлаждение из-за кондиционеров и холодных напитков, обезвоживание, приводящее к концентрации мочи, а также купание в водоёмах с последующим длительным ношением мокрого купальника. Последний фактор, по словам уролога, повышает риск заболевания на 50%.

Врач подчеркнул, что женщины особенно уязвимы из-за анатомических особенностей. При появлении характерных симптомов — болезненного мочеиспускания, рези или помутнения мочи — Мкртчян настоятельно рекомендует незамедлительно обращаться к специалистам, избегая самолечения, которое может привести к хронической форме болезни. В качестве профилактики эксперт советует соблюдать питьевой режим и избегать переохлаждения, даже в жаркую погоду.

Как сообщалось ранее, продолжительное пребывание в мокром купальнике чревато рядом негативных последствий для здоровья. Следует отметить, что цистит может быть спровоцирован также и ношением промокшей обуви в течение всего дня.

Алиса Хуссаин
