Врач рассказал, почему летом цистит возникает чаще, чем зимой
Врач Мкртчян: Кондиционеры и холодные напитки провоцируют цистит летом
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Летом риск цистита возрастает на треть, вопреки сезонным стереотипам. Об этом «Газете.ru» сообщил врач-уролог клиники академика Ройтберга Карен Мкртчян.
«Парадоксально, но даже в жаркую погоду переохлаждение вполне реально. Работающие кондиционеры, холодные напитки, купание в прохладной воде и резкий температурный перепад между улицей и помещением — всё это может ослабить иммунитет и спровоцировать воспалительный процесс», — пояснил специалист.
По данным эксперта, в летний период количество обращений с симптомами цистита увеличивается на 30-40%. Основными причинами Мкртчян назвал три фактора: переохлаждение из-за кондиционеров и холодных напитков, обезвоживание, приводящее к концентрации мочи, а также купание в водоёмах с последующим длительным ношением мокрого купальника. Последний фактор, по словам уролога, повышает риск заболевания на 50%.
Врач подчеркнул, что женщины особенно уязвимы из-за анатомических особенностей. При появлении характерных симптомов — болезненного мочеиспускания, рези или помутнения мочи — Мкртчян настоятельно рекомендует незамедлительно обращаться к специалистам, избегая самолечения, которое может привести к хронической форме болезни. В качестве профилактики эксперт советует соблюдать питьевой режим и избегать переохлаждения, даже в жаркую погоду.
Как сообщалось ранее, продолжительное пребывание в мокром купальнике чревато рядом негативных последствий для здоровья. Следует отметить, что цистит может быть спровоцирован также и ношением промокшей обуви в течение всего дня.