Россиянин вспомнил о дочери после ранения на СВО и отдал ей миллионый долг за алименты

Житель Челябинска, получивший ранение в ходе специальной военной операции, выплатил своей взрослой дочери алиментный долг на сумму миллион рублей. Информация об этом поступила от пресс-службы регионального управления ФССП России.

Согласно данным приставов, ранее мужчина не имел официального трудоустройства и какого-либо имущества, а также игнорировал обязанность по содержанию ребёнка. Мать девочки, в свою очередь, также не участвовала в её жизни. Несовершеннолетняя проживала с дедом.

Как уточнили в ведомстве, уход должника на СВО остановил процесс возбуждения против него уголовного дела за злостное уклонение от уплаты алиментов. На тот момент сумма его задолженности перед достигшей совершеннолетия дочерью превышала полтора миллиона рублей.

Часть долга в 533 тысячи рублей была удержана в пользу дочери со счёта мужчины ещё во время его пребывания в зоне боевых действий. А после того как боец был ранен и вернулся домой, он самостоятельно перечислил оставшиеся 953 тысячи рублей, чтобы полностью закрыть финансовые обязательства.

