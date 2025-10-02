Валдайский форум
2 октября, 12:54

Евросоюз снова может возродить практику массового уничтожения виноградников

Германия предложила план выкорчёвывания виноградников по всей Европе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukasz Szwaj

Германия предложила ввести общеевропейскую программу по выкорчевыванию виноградников, аналогичную той, что действовала в 2009–2011 годах. Об этом говорится в документах Совета ЕС. Данная мера будет направлена на смягчение структурных и социально-экономических проблем, с которыми столкнулся винный рынок Европы.

«Для смягчения нарастающих структурных и социоэкономических проблем на винном рынке нам требуются дальнейшие усилия по всей Европе, выходящие за рамки пакета мер [предложенных Европейской комиссией]», — говорится в документе.

В документе отмечается, что европейский винный рынок находится в непростой ситуации из-за многолетнего снижения потребления вина. Снижение спроса наблюдается и на ключевых экспортных рынках, в то время как производители сталкиваются с ростом производственных затрат. Избыток предложения приводит к увеличению запасов нереализованного вина. При этом в Германии не прогнозируют улучшения ситуации.

Кстати в сентябре 2024 года Франция уже предлагала собственную программу выкорчёвывания виноградников с общим бюджетом в €120 млн (около 11,4 млрд рублей). По оценкам парижских властей, такие деньги позволили бы ликвидировать около 30 тысяч гектаров виноградников. при этом в 2020 году во Франции насчитывалось 800 тысяч гектаров виноградников.

При этом в Москве, наоборот, предложили ввести для работающих традицию употребления бокала пива или вина во время обеденного перерыва. Производительность труда в столице достигла уровня Германии и Италии, где распространена практика употребления небольшого количества алкоголя в обеденное время.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

