В Китае пенсионеры стали пользоваться услугами детей на аутсорсе

В Китае возник необычный сервис — «дети на аутсорсе». Пожилые клиенты платят внешне крепким молодым людям за посещения в домах престарелых и за видимую защиту от возможного насилия со стороны персонала или соседей. Об этом сообщает South China Morning Post.

Идея взлетела, когда один «приёмный сын» из города Далян показал свою команду из накачанных мужчин. Их основной продукт — сочетание душевной поддержки и психологического сдерживающего эффекта. Они навещают подопечных, сопровождают в поликлинику, помогают с покупками, поднимают настроение и при необходимости выступают медиаторами в конфликтах.

За три месяца команда выросла с девяти человек до более чем тысячи, а филиалы открываются по всей стране. В набор часто берут ветеранов или юристов — людей с авторитетом и опытом. Сеанс стоит от 500 до 2500 юаней (примерно $70–$350), и спрос продолжает расти.

Ранее в Госдуме предложили ввести федеральную выплату к Международному дню пожилого человека для всех пенсионеров старше 70 лет. Депутаты указывают, что сейчас подобная практика отсутствует в большинстве регионов РФ.