ЛДПР представила стратегию развития до 2030 года на XXXVII съезде в Москве

ЛДПР утвердила стратегию своего развития до 2030 года, в рамках которой партия планирует масштабировать своё присутствие во власти и увеличить число членов. О новых рубежах партии сообщил её председатель Леонид Слуцкий, выступая на XXXVII съезде в Москве перед более чем 700 участниками со всей России.

«Я хочу сказать всем нашим избирателям спасибо! Благодаря поддержке людей мы смогли избрать по-настоящему эффективных депутатов, каждый из которых на своём участке будет честно и ответственно работать! Нашими совместными усилиями мы сможем сделать нашу Родину лучше», — заявил лидер ЛДПР.

По словам Слуцкого, в ближайшие пять лет партия должна реализовать свой потенциал, сохраняя статус главной оппозиционной силы, но при этом конкурируя с «партией власти». Он заявил, что уровень доверия к ЛДПР должен превысить 20%. Для достижения этих целей председатель партии обозначил конкретные количественные ориентиры. Так, он подчеркнул, что задача на 2026 год — увеличить фракцию в Государственной Думе в два раза, а в региональных заксобраниях — в 2,5 раза. Численность депутатов всех уровней планируется довести с 4 до 10 тысяч, а партийцев — с 402 до 700 тысяч человек.

Лидер ЛДПР отметил, что за три года партия укрепила свои позиции, получив пост федерального министра в новом Правительстве и сформировав фракции в новых регионах. Слуцкий также представил ключевые направления новой программы партии, куда войдут поддержка участников СВО и их семей, обновление кадров власти, решение демографических проблем, защита традиционных ценностей и перераспределение налогов в пользу регионов.

При этом лидер партии заявил, что ЛДПР должна быть надёжным партнёром президента России Владимира Путина в достижении стратегических целей, но при этом иметь собственную программу и жёстко сообщать о недобросовестных чиновниках, требуя их наказания. Для сбора народных идей Слуцкий объявил о старте Всероссийского онлайн-форума и создании редакционной комиссии для экономического обоснования предвыборной программы, которую планируется подготовить за полгода.

Особый акцент в выступлении был сделан на поддержке ветеранов СВО. Партийный лидер сообщил, что уже получил одобрение президента на запуск цифровой платформы по трудоустройству и социальной адаптации демобилизованных.

Кадровая стратегия партии будет направлена на омоложение: средний возраст партийцев должен составить не более 40 лет к 2030 году. Молодёжному крылу ЛДПР поручено провести мониторинг возможностей для молодёжи в регионах. Ещё одной приоритетной задачей Слуцкий назвал развитие малых городов, для чего предложил создать отдельную госпрограмму и готовить для них мэров из числа партийцев. В рамках демографической политики лидер ЛДПР выступил за радикальное снижение ипотечной ставки для многодетных семей вплоть до 0% и формирование в обществе уважительного отношения к большим семьям.

Ранее Слуцкий выступил с инициативой создания единой федеральной системы оплаты труда для учителей с целью уравнять их заработную плату по всей стране. По его словам, учителям приходится брать на себя огромную нагрузку, чтобы получать достойную зарплату, что ведёт к выгоранию и их уходу из профессии. При этом, подчеркнул он, хотя дипломы педагогов ежегодно получают тысячи людей, в школы идут работать немногие — сказываются низкие оклады и сильная региональная дифференциация доходов.