Эстония закрыла въезд российскому рэперу Kamazz

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объявил о введении запрета на въезд в страну для российского рэп-исполнителя Kamazz (Дениса Розыскула). Соответствующее заявление он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня по предложению МИД Эстония ввела запрет на въезд гражданина России Дениса Розыскула (сценический псевдоним Kamazz)», — написал Цахкна.

Решение было принято на фоне заявления представителя российской дипломатической миссии в Женеве о ситуации с правами человека в западных странах, где, по её словам, усиливается дискриминация и процветает русофобия.

Ранее сообщалось, что певице Монеточке* (Елизавете Гырдымовой*) был запрещён въезд в ряд государств, пользующихся безвизовым режимом с Россией, включая ОАЭ, Турцию и Сербию. Основанием для ограничений стали её публичные высказывания, содержащие критику в адрес российской политики. В результате артистка сохранила возможность проведения гастролей преимущественно в странах Шенгенской зоны, требующих визового оформления.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.