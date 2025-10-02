Валдайский форум
Эстония закрыла въезд российскому рэперу Kamazz

Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объявил о введении запрета на въезд в страну для российского рэп-исполнителя Kamazz (Дениса Розыскула). Соответствующее заявление он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня по предложению МИД Эстония ввела запрет на въезд гражданина России Дениса Розыскула (сценический псевдоним Kamazz)», — написал Цахкна.

Решение было принято на фоне заявления представителя российской дипломатической миссии в Женеве о ситуации с правами человека в западных странах, где, по её словам, усиливается дискриминация и процветает русофобия.

Треш-блогеру Дзугкоеву запретили въезд в Таиланд на 99 лет за порно-перформанс
Треш-блогеру Дзугкоеву запретили въезд в Таиланд на 99 лет за порно-перформанс

Ранее сообщалось, что певице Монеточке* (Елизавете Гырдымовой*) был запрещён въезд в ряд государств, пользующихся безвизовым режимом с Россией, включая ОАЭ, Турцию и Сербию. Основанием для ограничений стали её публичные высказывания, содержащие критику в адрес российской политики. В результате артистка сохранила возможность проведения гастролей преимущественно в странах Шенгенской зоны, требующих визового оформления.

* Признана Минюстом России иностранным агентом.

