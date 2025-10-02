Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 13:31

В Дербенте убийца сына любовницы сам пришёл в полицию и написал явку с повинной

В Дербенте задержали второго подозреваемого в убийстве 18-летнего парня

Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан

Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан

В Дербенте задержан второй подозреваемый по делу об убийстве 18-летнего сына любовницы. Об этом сообщается в официальном заявлении следственных органов.

Задержан второй подозреваемый по делу об убийстве 18-летнего жителя Дербента. Видео © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан

Согласно полученной информации, 49-летний житель города добровольно явился в следственный отдел, где оформил явку с повинной и подробно изложил обстоятельства совершённого преступления. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении фигуранта под стражу.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на формирование и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

Отец-лудоман из Ульяновска пытался выдать убийство жены и дочерей за разбойное нападение
Отец-лудоман из Ульяновска пытался выдать убийство жены и дочерей за разбойное нападение

Напомним, о громком убийстве стало известно сегодня: в Дербенте 49-летний тренер по вольной борьбе насмерть забил 19-летнего сына любовницы, закопал труп и попытался сбежать из страны в ОАЭ, но был задержан в аэропорту. Мотивом стали регулярные конфликты с молодым человеком, который уговаривал маму прекратить отношения с этим мужчиной.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar