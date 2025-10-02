В Дербенте убийца сына любовницы сам пришёл в полицию и написал явку с повинной

В Дербенте задержан второй подозреваемый по делу об убийстве 18-летнего сына любовницы. Об этом сообщается в официальном заявлении следственных органов.

Задержан второй подозреваемый по делу об убийстве 18-летнего жителя Дербента. Видео © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан

Согласно полученной информации, 49-летний житель города добровольно явился в следственный отдел, где оформил явку с повинной и подробно изложил обстоятельства совершённого преступления. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении фигуранта под стражу.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на формирование и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

Напомним, о громком убийстве стало известно сегодня: в Дербенте 49-летний тренер по вольной борьбе насмерть забил 19-летнего сына любовницы, закопал труп и попытался сбежать из страны в ОАЭ, но был задержан в аэропорту. Мотивом стали регулярные конфликты с молодым человеком, который уговаривал маму прекратить отношения с этим мужчиной.