Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 13:29

Штаб Армии Франции объявил об угрозе начала войны «сегодня вечером‎»

Глава штаба Армии Франции Шилль призвал ЕС быть готовым к войне сегодня вечером

Обложка © defense.gouv.fr

Обложка © defense.gouv.fr

Европа должна быть готова к началу боевых действий в любой момент. С таким заявлением, как сообщает издание Valeurs Actuelles, выступил начальник штаба Армии Франции Пьер Шилль.

«Будьте готовы к бою в любое время, и сегодня вечером, если это необходимо», — подчеркнул офицер.

Шилль добавил, что ответом Франции на российские маневры «Запад-2025», прошедшие в сентябре с участием около 100 тысяч военнослужащих, станет ноябрьское участие в учениях Североатлантического альянса «Дакийская осень». По словам начальника штаба, эти манёвры станут для Парижа стратегическим сигналом.

В Кремле рассказали о вынужденных военных мерах в ответ на провокации ЕС на Балтике
В Кремле рассказали о вынужденных военных мерах в ответ на провокации ЕС на Балтике

Тем временем Служба внешней разведки РФ узнала, что Украина собирается прикрыться европейцами и разжечь «большую войну». Киев готовит новую резонансную провокацию. Для этого в Польшу хотят забросить якобы «российско-белорусскую ДРГ», которую «поймают», и «диверсанты» дадут признательные показания. Как отмечает СВР, эта провокация будет иметь ту же цель, что и инциденты с беспилотниками — втянуть европейские страны в вооружённое противостояние с Москвой.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Франция
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar