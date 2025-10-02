Европа должна быть готова к началу боевых действий в любой момент. С таким заявлением, как сообщает издание Valeurs Actuelles, выступил начальник штаба Армии Франции Пьер Шилль.

«Будьте готовы к бою в любое время, и сегодня вечером, если это необходимо», — подчеркнул офицер.

Шилль добавил, что ответом Франции на российские маневры «Запад-2025», прошедшие в сентябре с участием около 100 тысяч военнослужащих, станет ноябрьское участие в учениях Североатлантического альянса «Дакийская осень». По словам начальника штаба, эти манёвры станут для Парижа стратегическим сигналом.

Тем временем Служба внешней разведки РФ узнала, что Украина собирается прикрыться европейцами и разжечь «большую войну». Киев готовит новую резонансную провокацию. Для этого в Польшу хотят забросить якобы «российско-белорусскую ДРГ», которую «поймают», и «диверсанты» дадут признательные показания. Как отмечает СВР, эта провокация будет иметь ту же цель, что и инциденты с беспилотниками — втянуть европейские страны в вооружённое противостояние с Москвой.