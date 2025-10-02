Суд обязал ПИК выплатить более 8 млрд рублей бывшему партнёру по застройке

Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании с компаний девелоперской группы ПИК 8,14 миллиарда рублей в пользу бывшего партнёра. Информацию о судебном вердикте распространило издание «Ведомости» со ссылкой на судебные документы.

Исковые требования компании «Горизонт», ранее сотрудничавшей с ПИК по проекту застройки в районе Перово, были удовлетворены частично — вместо заявленных 14 миллиардов рублей суд постановил взыскать 8,14 миллиарда, включая 5,6 миллиарда неосновательного обогащения.

По мнению экспертов, конфликт между компаниями связан с реализацией жилого квартала в Перово, где «Горизонт» выступал соинвестором, а разногласия могли возникнуть из-за отказа передавать обещанные площади или задержек в реализации проекта.

Ранее сообщалось, что федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против группы компаний ПИК после проверки жалоб жильцов на ограничение доступа в их дома для сторонних интернет-провайдеров. Проверка выявила, что входящие в группу оператор связи «Ловител» и управляющие компании жилых комплексов в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге создавали искусственные препятствия для доступа конкурентов к телекоммуникационной инфраструктуре.