ФАС возбудила антимонопольное дело против группы ПИК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против группы ПИК. Основанием для этого стала проверка обращений жильцов об ограничении доступа в их домах для интернет-провайдеров, о чём сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что входящие в группу оператор связи «Ловител» и управляющие компании жилых комплексов в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге создавали препятствия для доступа других провайдеров к телекоммуникационной инфраструктуре. В ФАС считают, что подобные действия нарушают интересы собственников квартир и ограничивают конкуренцию на рынке интернет-услуг.

«Служба возбудила в отношении группы лиц застройщика антимонопольное дело», — сообщили в ФАС.

В ведомстве добавили, что в случае подтверждения нарушений компании грозят значительные административные штрафы.