ФАС возбудила антимонопольное дело против группы ПИК
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против группы ПИК. Основанием для этого стала проверка обращений жильцов об ограничении доступа в их домах для интернет-провайдеров, о чём сообщила пресс-служба ведомства.
Проверка показала, что входящие в группу оператор связи «Ловител» и управляющие компании жилых комплексов в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге создавали препятствия для доступа других провайдеров к телекоммуникационной инфраструктуре. В ФАС считают, что подобные действия нарушают интересы собственников квартир и ограничивают конкуренцию на рынке интернет-услуг.
«Служба возбудила в отношении группы лиц застройщика антимонопольное дело», — сообщили в ФАС.
В ведомстве добавили, что в случае подтверждения нарушений компании грозят значительные административные штрафы.
Напомним, что российский провайдер Lovit сообщил о DDoS-атаке, которая привела к сбоям в работе. В результате жители многоквартирных домов застройщика ПИК в Москве несколько дней сидели без доступа к Интернету и требовали решения проблемы. В расположенных в домах магазинах из-за сбоя не функционировали кассы, а люди не могли попасть в свои квартиры из-за отключения домофонов. 23 марта сообщалось, что подача Интернета была восстановлена.
