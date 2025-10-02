Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 13:56

Слишком заботливая хозяйка попала под суд из-за разжиревшего лабрадора

В Финляндии обвинили в халатности женщину, которая слишком раскормила лабрадора

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna_Belova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna_Belova

Финский суд признал местную жительницу виновной в халатности из-за того, что она слишком много кормила своего золотистого лабрадора‑ретривера. Сперва на неё хотели повесить жестокое обращение с животными, но потом дело дошло до обвинения в ненадлежащем уходе. Об этом сообщает Yle.

Ветеринары ещё в 2021 году выявили у пёсика ожирение. Владелица отказалась сотрудничать с врачами и не позволила взвесить своего любимца. Позже инспекторы установили, что к 2025 году масса пса выросла с 46 до 50 килограммов (нормальный вес у самцов — 29-36 кг).

По этим данным власти подали в суд. Обвиняемая так и не признала своей вины, утверждая, что ретривер был уже в почтенном для собаки возрасте.

Зима близко: реальный чек-лист для владельца собаки или кота
Зима близко: реальный чек-лист для владельца собаки или кота

Ранее ветеринар напомнил о болезнях, которые могут обостриться у собак в осенний период. Он отметил, что прохладная погода, сырость и перепады температуры и у животных могут ослабить иммунитет.

Все о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Животные
  • Финляндия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar