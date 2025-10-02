Слишком заботливая хозяйка попала под суд из-за разжиревшего лабрадора

Финский суд признал местную жительницу виновной в халатности из-за того, что она слишком много кормила своего золотистого лабрадора‑ретривера. Сперва на неё хотели повесить жестокое обращение с животными, но потом дело дошло до обвинения в ненадлежащем уходе. Об этом сообщает Yle.

Ветеринары ещё в 2021 году выявили у пёсика ожирение. Владелица отказалась сотрудничать с врачами и не позволила взвесить своего любимца. Позже инспекторы установили, что к 2025 году масса пса выросла с 46 до 50 килограммов (нормальный вес у самцов — 29-36 кг).

По этим данным власти подали в суд. Обвиняемая так и не признала своей вины, утверждая, что ретривер был уже в почтенном для собаки возрасте.

По этим данным власти подали в суд. Обвиняемая так и не признала своей вины, утверждая, что ретривер был уже в почтенном для собаки возрасте.