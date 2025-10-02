Великий герцог Люксембурга Анри отречётся от престола

Правящий монарх Люксембурга, великий герцог Анри примет решение об отречении от престола в октябре, передав бразды правления своему наследнику — сыну Гийому. Новость о предстоящей смене власти прозвучала из уст самого герцога, о чём информирует Associated Press. Во время выступления монарх отметил, что пришло его время уйти на пенсию.

Период нахождения Анри у власти продлится ровно четверть века. Он стал правителем в 45 лет после добровольного отречения своего отца, великого герцога Жана, находившегося у руля страны 36 лет. В списке монархов Люксембурга Анри значится девятым, а среди европейских правящих особ — одним из двенадцати.

Процесс перехода власти начался в текущем году, когда Гийом в статусе регента стал выполнять многие функции главы государства. Вместе с ним титул великой герцогини получит его жена, урождённая бельгийская графиня Стефани де Ланнуа.

Ранее Life.ru рассказывал, что принц Люксембурга Фредерик Нассауский ушёл из жизни 1 марта после долгой борьбы с редкой генетической болезнью. Причиной смерти 22-летнего монарха стала редкая генетическая патология — митохондриальная болезнь POLG, поражающая энергетический обмен организма. Он жил с этим недугом восемь лет, с момента своего четырнадцатилетия. Свой последний день молодой человек провёл, благодаря и прощаясь с каждым из близких, пришедших к нему в комнату.