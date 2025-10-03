Модель из США заявила, что удалила все рёбра и забрала их домой

Американская модель Адеа, стремясь к экстремально тонкой талии, удалила все рёбра с помощью пластической хирургии. Девушка выложила видео в свои социальные сети и поделилась подробностями хирургического вмешательства, представ перед камерой в специальном корсете.

Но это не самое шокирующее — девушка якобы забрала удалённые рёбра домой в пакете.

Модель «удалила» все рёбра. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / adee.ah

Она похвасталась, что теперь обхват её талии составляет чуть более 33 сантиметров, но пользователи не поняли восторга девушки. Многие были шокированы поступком модели, а некоторые возмутились, что какой-либо хирург согласился провести подобную операцию.

«Мне удалили все рёбра. Прошло 15 дней после операции. Я первый человек в мире, которому сделали такую процедуру. Да, мне удалили все рёбра, и я забрала их домой. Я так счастлива, что готова плакать», – сказала девушка.

При этом пользователи также обратили внимание на интересную деталь: мебель на заднем плане имела странную форму и время от времени «двигалась». Люди предполагают, что Адеа просто использовала специальный фильтр.

Ранее Life.ru рассказал, что в России участились случаи, когда женщины прибегают к уменьшению груди. Причинами для проведения операции становятся головные боли, нарушения осанки и деформация позвоночника. Женщины часто испытывают боли в спине, шее, голове и плечах.