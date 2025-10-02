Спустили с лестницы и выкинули из окна: Женские крики о помощи напугали жильцов дома в Казани

В Казани мужчина спустил девушку с лестницы. По словам жильцов, несчастную избивали всю ночь в одной из квартир. Однако на звонок в службу спасения приехала только скорая, которой никто не открыл. Об этом пишет Mash Iptash и публикует кадры с камеры наблюдения.

В Казани жильцов одной из квартир подозревают в избиении девушки. Видео © Telegram / Mash Iptash

Соседи рассказали, что раньше девушка в доме не появлялась и, возможно, её затащили туда насильно несколько мужчин. Жильцы слышали, как ночью кого-то били, раздавались крики и удары головой о стену. Причём подобные истории в доме не редкость, люди боятся за детей, а потому установили камеру в подъезде, которая всё записала.

После скорой на вызов всё же приехали полицейские. Как пишет Mash Iptash, прежде чем открыть дверь правоохранителям, неадекваты выкинули женщину из окна.

К настоящему моменту полиции удалось задержать нарушителя покоя. По одной из версий, это сожитель или муж избитой девушки. Их драка якобы стала результатом семейно ссоры. Ведётся проверка.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в избиении прохожего, сделавшего ему замечание за распитие алкоголя на детской площадке. Пострадавший получил перелом челюсти и ушибы.